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Tafsir: An-Náml 27:62
An-Náml
62
27:62
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
أَمَّن
ﲧ
يُجِيبُ
ﲨ
ٱلۡمُضۡطَرَّ
ﲩ
إِذَا
ﲪ
دَعَاهُ
ﲫ
وَيَكۡشِفُ
ﲬ
ٱلسُّوٓءَ
ﲭ
وَيَجۡعَلُكُمۡ
ﲮ
خُلَفَآءَ
ﲯ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﲰﲱ
أَءِلَٰهٞ
ﲲ
مَّعَ
ﲳ
ٱللَّهِۚ
ﲴﲵ
قَلِيلٗا
ﲶ
مَّا
ﲷ
تَذَكَّرُونَ
ﲸ
٦٢
ﲹ
¿Acaso Quien responde al afligido cuando Lo invoca, alivia los pesares y los ha hecho a ustedes los responsables de la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Pocos son los que reflexionan.
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السعدي Al-Sa'di
أي:
هل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟
ومن يكشف السوء أي:
البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته،
{ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ْ}
أي: قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادَّكرتم ورجعتم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم فلذلك ما أرعويتم ولا اهتديتم.