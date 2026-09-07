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Tafsir: An-Náml 27:61
An-Náml
61
27:61
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًۭا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١
أَمَّن
ﲏ
جَعَلَ
ﲐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲑ
قَرَارٗا
ﲒ
وَجَعَلَ
ﲓ
خِلَٰلَهَآ
ﲔ
أَنۡهَٰرٗا
ﲕ
وَجَعَلَ
ﲖ
لَهَا
ﲗ
رَوَٰسِيَ
ﲘ
وَجَعَلَ
ﲙ
بَيۡنَ
ﲚ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﲛ
حَاجِزًاۗ
ﲜﲝ
أَءِلَٰهٞ
ﲞ
مَّعَ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
بَلۡ
ﲢ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُونَ
ﲥ
٦١
ﲦ
¿Acaso Quien hizo de la Tierra un lugar firme, dispuso en ella ríos, fijó montañas y puso entre los dos mares una barrera [puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? La mayoría lo ignora.
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Al-Sa'di
Неужели ущербные идолы и истуканы, имеющие множество недостатков и не способные одарить пропитанием, принести пользу или хотя бы сдвинуться с места, лучше, чем Всевышний Аллах, Который сделал землю неподвижной обителью для людей и остальных творений? Вы можете расселяться на ее просторах, заниматься земледелием и строительством, путешествовать и делать многое другое. Вы извлекаете много пользы из рек, которые Всевышний Господь проложил по расщелинам земли. Вы используете речную воду для орошения своих посевов и садов, пьете ее сами и поите ею свой скот. Для того чтобы земля не колебалась под вашими ногами, Премудрый Аллах установил на ней непоколебимые горы, которые подобны вбитым в землю огромным колышкам. Он создал на земле воду пресной и соленой и установил между этими водами преграды для того, чтобы они не смешивались друг с другом и сохраняли свои полезные качества. Одной из таких преград является суша, потому что русла рек лежат вдалеке от морей и океанов. Разве есть наряду с Аллахом другой бог, который сотворил все это, благодаря чему заслуживает вашего поклонения? Нет, однако, большинство людей не ведает об этом. Эти невежды приобщают сотоварищей к Аллаху, слепо повинуясь своим предводителям. Если бы они надлежащим образом познали истину, то не стали бы поступать так.