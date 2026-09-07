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Tafsir: An-Náml 27:61
An-Náml
61
27:61
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًۭا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١
أَمَّن
ﲏ
جَعَلَ
ﲐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲑ
قَرَارٗا
ﲒ
وَجَعَلَ
ﲓ
خِلَٰلَهَآ
ﲔ
أَنۡهَٰرٗا
ﲕ
وَجَعَلَ
ﲖ
لَهَا
ﲗ
رَوَٰسِيَ
ﲘ
وَجَعَلَ
ﲙ
بَيۡنَ
ﲚ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﲛ
حَاجِزًاۗ
ﲜﲝ
أَءِلَٰهٞ
ﲞ
مَّعَ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
بَلۡ
ﲢ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُونَ
ﲥ
٦١
ﲦ
¿Acaso Quien hizo de la Tierra un lugar firme, dispuso en ella ríos, fijó montañas y puso entre los dos mares una barrera [puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? La mayoría lo ignora.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : أمن جعل الأرض قرارا أي مستقرا . وجعل خلالها أنهارا أي وسطها مثل : وفجرنا خلالهما نهرا . وجعل لها رواسي يعني جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة . وجعل بين البحرين حاجزا مانعا من قدرته لئلا يختلط الأجاج بالعذب . وقال [ ص: 206 ] ابن عباس : سلطانا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يغير هذا . والحجز : المنع . أإله مع الله أي إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع . بل أكثرهم لا يعلمون يعني كأنهم يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الوحدانية .