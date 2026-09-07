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Tafsir: An-Náml 27:60
An-Náml
60
27:60
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
ﱱ
خَلَقَ
ﱲ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱳ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱴ
وَأَنزَلَ
ﱵ
لَكُم
ﱶ
مِّنَ
ﱷ
ٱلسَّمَآءِ
ﱸ
مَآءٗ
ﱹ
فَأَنۢبَتۡنَا
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
حَدَآئِقَ
ﱼ
ذَاتَ
ﱽ
بَهۡجَةٖ
ﱾ
مَّا
ﱿ
كَانَ
ﲀ
لَكُمۡ
ﲁ
أَن
ﲂ
تُنۢبِتُواْ
ﲃ
شَجَرَهَآۗ
ﲄﲅ
أَءِلَٰهٞ
ﲆ
مَّعَ
ﲇ
ٱللَّهِۚ
ﲈﲉ
بَلۡ
ﲊ
هُمۡ
ﲋ
قَوۡمٞ
ﲌ
يَعۡدِلُونَ
ﲍ
٦٠
ﲎ
¿Acaso Quien creó los cielos y la Tierra e hizo descender para ustedes agua del cielo, con la que hace surgir jardines espléndidos allí donde ustedes no podrían haber hecho crecer ni un árbol [puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Realmente son desviados.
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Al-Sa'di
Небеса вместе с солнцем, луной, звездами и ангелами, а также земля вместе с горами, морями, реками и деревьями - все это творения одного Аллаха. Он сотворил вас и ниспосылает дождь ради вас. Благодаря дождевой воде вырастают великолепные сады, которые поражают вас изобилием и разнообразием удивительных фруктов и плодов. Вы не сможете самостоятельно вырастить их, если Аллах не проявит к вам милосердие и не оросит ваши насаждения дождевой водой. Какое иное божество заботится о вас и заслуживает обожествления наряду с Аллахом? Нет такого божества, однако некоторые люди все равно уклоняются от истины. Арабский глагол адаля имеет несколько значений, и поэтому альтернативный перевод этих слов Всевышнего гласит: «Нет, но они - люди, которые равняют с Аллахом вымышленных богов». Они поступают так сознательно, потому что твердо знают, что только Аллах способен сотворить небеса и землю и одарить Своих рабов всем необходимым.