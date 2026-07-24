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27:6
وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم ٦
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٦

٦

Tú [¡Oh, Mujámmad!] recibes el Corán que proviene del Sabio, el Conocedor.
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