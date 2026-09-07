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Tafsir: An-Náml 27:59
An-Náml
59
27:59
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩
قُلِ
ﱣ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱤ
لِلَّهِ
ﱥ
وَسَلَٰمٌ
ﱦ
عَلَىٰ
ﱧ
عِبَادِهِ
ﱨ
ٱلَّذِينَ
ﱩ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ﱪﱫ
ءَآللَّهُ
ﱬ
خَيۡرٌ
ﱭ
أَمَّا
ﱮ
يُشۡرِكُونَ
ﱯ
٥٩
ﱰ
Di: “¡Alabado sea Dios! Que la paz sea sobre Sus siervos elegidos. ¿Quién es mejor: Dios o lo que Le asocian?”
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[
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- حهمدو سهناو ستایشی خوای گهوره بكه [
وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
] وه سڵاوی خوای گهوره لهسهر ئهو بهندانه بێت كه خوای گهوره ههڵیبژاردوون و كردوونی به پێغهمبهر، یاخود هاوهڵانن كه خواى گهوره ههڵیبژاردوون بۆ هاوهلآیهتى كردن و پشتیوانى و سهرخستنى پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- [
آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: ئایا الله باشتره یاخود ئهمانهی كه ئێوه كردووتانه به شهریك بۆ خوای گهوره؟، یان ئایا پاداشتی خوا باشتره یاخود ئهمانهی كه ئێوه كردووتانه به شهریك بۆ خواى گهوره؟