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An-Náml
57
27:57
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧
فَأَنجَيۡنَٰهُ
وَأَهۡلَهُۥٓ
إِلَّا
ٱمۡرَأَتَهُۥ
قَدَّرۡنَٰهَا
مِنَ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
٥٧
Salvé a Lot y a su familia, excepto a su mujer, pues en el decreto era de las condenadas.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَنجَیۡنَـٰهُ وَأَهۡلَهُۥۤ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَـٰهَا﴾ جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِيرِنَا ﴿مِنَ ٱلۡغَـٰبِرِینَ ٥٧﴾ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَاب