Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
27:56
۞ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ٥٦
۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍۢ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦

٥٦

Pero la única respuesta de su pueblo fue: “Expulsen a la familia de Lot de la ciudad; son gente que se hacen los puros”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.