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An-Náml
54
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤
وَلُوطًا
إِذۡ
قَالَ
لِقَوۡمِهِۦٓ
أَتَأۡتُونَ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٥٤
[Recuerda al Profeta] Lot, cuando le dijo a su pueblo: “¿Cometen esa inmoralidad en público[1]?”
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : ولوطا إذ قال لقومه أي وأرسلنا لوطا ، أو اذكر لوطا إذ قال لقومه وهم أهل سدوم . أتأتون الفاحشة الفعلة القبيحة الشنيعة . وأنتم تبصرون أنها فاحشة ، وذلك أعظم لذنوبكم . وقيل : يأتي بعضكم بعضا وأنتم تنظرون إليه . وكانوا لا يستترون عتوا منهم وتمردا .