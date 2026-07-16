Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤

٥٤

[Recuerda al Profeta] Lot, cuando le dijo a su pueblo: “¿Cometen esa inmoralidad en público[1]?” 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.