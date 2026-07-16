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An-Náml
53
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣
وَأَنجَيۡنَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٣
Salvé a quienes creían y tenían temor [de Dios].
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون )
يقال : كان الناجون منهم أربعة آلاف .