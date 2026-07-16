Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

Salvé a quienes creían y tenían temor [de Dios].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.