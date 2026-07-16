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An-Náml
50
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُواْ
مَكۡرٗا
وَمَكَرۡنَا
مَكۡرٗا
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٥٠
Ellos urdieron un plan, pero sin que se dieran cuenta, Yo tenía otro plan.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Они замыслили убить Салиха в тайне от всех, даже от своих неверующих соплеменников, потому что опасались гнева родственников пророка. Однако они не предполагали, что Всевышний Господь также замыслил нечто, то есть решил помочь своему посланнику, облегчить его миссию и погубить его неверующих соплеменников.