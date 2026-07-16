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An-Náml
47
27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧
قَالُواْ
ٱطَّيَّرۡنَا
بِكَ
وَبِمَن
مَّعَكَۚ
قَالَ
طَٰٓئِرُكُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تُفۡتَنُونَ
٤٧
Dijeron: “Creemos que tú y quienes te siguen nos traen mala suerte”. Respondió: “Sus adversidades se las envía Dios [por sus pecados]. Ustedes son un pueblo que ha sido seducido [por la superstición]”.
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Al-Sa'di
Самудяне - да осрамит их Всевышний Аллах! - отвергли призыв пророка Салиха. Они не разглядели того добра, которое проповедовал святой пророк, и решили, что он вместе с остальными правоверными мешает им обрести благополучие в мирской жизни. Салих сказал им: «Наказание постигает людей в мирской жизни по причине их собственных грехов и злодеяний. Аллах испытывает вас благоденствием и лишениями, а также добром и злом для того, чтобы всем стало ясно, кто отречется от злодеяний и покается, а кто останется в числе неверных». Увы! Самудяне упрямо отказались уверовать в своего пророка и продолжали сопротивляться его призыву.