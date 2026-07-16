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27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧

٤٧

Dijeron: “Creemos que tú y quienes te siguen nos traen mala suerte”. Respondió: “Sus adversidades se las envía Dios [por sus pecados]. Ustedes son un pueblo que ha sido seducido [por la superstición]”.
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