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27:42
فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ٤٢
فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢

٤٢

Cuando ella llegó, se le preguntó: “¿Así es tu trono?” Respondió: “Pareciera que fuera él”. [Dijo Salomón:] “Recibimos el conocimiento antes que ella y nos sometimos a Dios”.
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Lecciones
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