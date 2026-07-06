Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Náml
41
27:41
قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون ٤١
قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٤١
قَالَ
نَكِّرُواْ
لَهَا
عَرۡشَهَا
نَنظُرۡ
أَتَهۡتَدِيٓ
أَمۡ
تَكُونُ
مِنَ
ٱلَّذِينَ
لَا
يَهۡتَدُونَ
٤١
Dijo [Salomón]: “Alteren la apariencia de su trono, para que cuando lo vea sepamos si se deja guiar [a la verdad] o es de aquellos que rehúsan la guía”[1].
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Затем Сулейман велел своим подданным переделать трон сабейской царицы. Он велел снять некоторые украшения и добавить вместо них другие, дабы они могли убедиться в том, что царица действительно умна и сообразительна. Если это так, то она непременно узнает свой трон и подтвердит то, что она по праву восседала на сабейском престоле.