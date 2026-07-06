Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
27:39
قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين ٣٩
قَالَ عِفْرِيتٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌۭ ٣٩

٣٩

Uno de los yinn poderosos dijo: “Yo te lo traeré antes de que te levantes de tu trono. Yo puedo hacerlo y soy digno de tu confianza”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.