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An-Náml
37
27:37
ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ٣٧
ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍۢ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةًۭ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ٣٧
ٱرۡجِعۡ
إِلَيۡهِمۡ
فَلَنَأۡتِيَنَّهُم
بِجُنُودٖ
لَّا
قِبَلَ
لَهُم
بِهَا
وَلَنُخۡرِجَنَّهُم
مِّنۡهَآ
أَذِلَّةٗ
وَهُمۡ
صَٰغِرُونَ
٣٧
Regresen a su pueblo [con los regalos, y adviertan] que los combatiremos con huestes a las que no podrán vencer, y los expulsaremos de su tierra, sometidos y humillados”.
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Al-Sa'di
Сулейман увидел, что посланец является здравомыслящим человеком и способен довести его слова до сведения царицы без искажений. Поэтому он передал свое послание на словах и велел ему воротиться к ним вместе со своими дарами. Посланец вернулся к сабейцам и передал царице слова Сулеймана, после чего она начала готовиться к тому, чтобы предстать перед великим царем. Сулейман был уверен в том, что царица непременно прибудет к нему. Он обратился к присутствующим около него людям и джиннам, и по этому поводу Всевышний Аллах сказал: