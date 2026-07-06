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27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
No se muestren altivos conmigo [y mi mensaje] y vengan a mí sumisos [monoteístas]’”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
No se muestren altivos conmigo [y mi mensaje] y vengan a mí sumisos [monoteístas]’”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.