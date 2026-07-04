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27:29
قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ٢٩
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ ٢٩

٢٩

Ella [la reina de Saba[1]] dijo: “¡Oh, nobles! Me han entregado una carta noble. 1
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