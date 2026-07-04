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27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩‏ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩‏ ٢٦

٢٦

Dios, no hay divinidad salvo Él, el Señor del Trono majestuoso”.
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