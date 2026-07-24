Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
27:23
اني وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ٢٣
إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةًۭ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍۢ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌۭ ٢٣

٢٣

He descubierto que allí reina una mujer[1], a la que se le ha concedido mucha riqueza y poder, y posee un Trono majestuoso. 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.