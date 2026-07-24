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27:22
فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجيتك من سبا بنبا يقين ٢٢
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍۢ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍۢ يَقِينٍ ٢٢

٢٢

No tardó mucho en regresar, y [al volver] dijo: “Tengo conocimiento de algo que tú ignoras. Te traigo desde Saba[1] información fidedigna. 1
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