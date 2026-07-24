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27:20
وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغايبين ٢٠
وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ٢٠

٢٠

[Luego] pasó revista a los pájaros y dijo: “¿Por qué no veo a la abubilla? ¿Acaso está ausente?
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