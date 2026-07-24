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27:15
ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المومنين ١٥
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ عِلْمًۭا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥

١٥

Concedí a David y a Salomón el conocimiento. Ambos dijeron: “¡Alabado sea Dios! Quien nos ha favorecido sobre muchos de Sus siervos creyentes”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.