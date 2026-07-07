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Al-Yinn
18
72:18
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ١٨
وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا ١٨
وَأَنَّ
ٱلۡمَسَٰجِدَ
لِلَّهِ
فَلَا
تَدۡعُواْ
مَعَ
ٱللَّهِ
أَحَدٗا
١٨
Los lugares de culto son para adorar solo a Dios, por lo que no deben invocar a nada ni a nadie junto con Dios[1].
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَـٰجِدَ﴾ مَوَاضِع الصَّلَاة ﴿لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُوا۟﴾ فِيهَا ﴿مَعَ ٱللَّهِ أَحَدࣰا ١٨﴾ بِأَنْ تُشْرِكُوا كَمَا كَانَتْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى إذَا دَخَلُوا كَنَائِسهمْ وَبِيعَهُمْ أشركوا