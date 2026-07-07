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Al-Yinn
15
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥
وَأَمَّا
ٱلۡقَٰسِطُونَ
فَكَانُواْ
لِجَهَنَّمَ
حَطَبٗا
١٥
Los que rechazaron el sendero recto, en cambio, serán combustible para el Infierno’”.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"وأما القاسطون"
، الذين كفروا،
"فكانوا لجهنم حطباً"
، كانوا وقود النار يوم القيامة.