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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Wáqi’a Ayah 88
Al-Wáqi’a
88
56:88
فاما ان كان من المقربين ٨٨
فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٨٨
فَأَمَّآ
ﱹ
إِن
ﱺ
كَانَ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُقَرَّبِينَ
ﱽ
٨٨
ﱾ
Si [el agonizante] es uno de los adelantados
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.