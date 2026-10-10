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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Wáqi’a Ayah 47
Al-Wáqi’a
47
56:47
وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ٤٧
وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٧
وَكَانُواْ
ﳅ
يَقُولُونَ
ﳆ
أَئِذَا
ﳇ
مِتۡنَا
ﳈ
وَكُنَّا
ﳉ
تُرَابٗا
ﳊ
وَعِظَٰمًا
ﳋ
أَءِنَّا
ﳌ
لَمَبۡعُوثُونَ
ﳍ
٤٧
ﳎ
y preguntaban burlándose: “¿Acaso cuando muramos y ya seamos tierra y huesos, vamos a ser resucitados?
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