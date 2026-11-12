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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyáma Ayah 39
Al-Qiyáma
39
75:39
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ٣٩
فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣٩
فَجَعَلَ
ﲝ
مِنۡهُ
ﲞ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ﲟ
ٱلذَّكَرَ
ﲠ
وَٱلۡأُنثَىٰٓ
ﲡ
٣٩
ﲢ
Y creó de allí la pareja: el hombre y la mujer.
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