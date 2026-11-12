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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyáma Ayah 37
Al-Qiyáma
37
75:37
الم يك نطفة من مني يمنى ٣٧
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةًۭ مِّن مَّنِىٍّۢ يُمْنَىٰ ٣٧
أَلَمۡ
ﲐ
يَكُ
ﲑ
نُطۡفَةٗ
ﲒ
مِّن
ﲓ
مَّنِيّٖ
ﲔ
يُمۡنَىٰ
ﲕ
٣٧
ﲖ
¿Acaso no fue un óvulo fecundado por una gota de esperma eyaculada?
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