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Tafsir: Al-Qásas 28:9
Al-Qásas
9
28:9
وقالت امرات فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٩
وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍۢ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩
وَقَالَتِ
ﱶ
ٱمۡرَأَتُ
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
قُرَّتُ
ﱹ
عَيۡنٖ
ﱺ
لِّي
ﱻ
وَلَكَۖ
ﱼﱽ
لَا
ﱾ
تَقۡتُلُوهُ
ﱿ
عَسَىٰٓ
ﲀ
أَن
ﲁ
يَنفَعَنَآ
ﲂ
أَوۡ
ﲃ
نَتَّخِذَهُۥ
ﲄ
وَلَدٗا
ﲅ
وَهُمۡ
ﲆ
لَا
ﲇ
يَشۡعُرُونَ
ﲈ
٩
ﲉ
Dijo la mujer del Faraón: “[Este niño] será una alegría para mis ojos y los tuyos. No lo mates. Puede que nos beneficie. ¡Adoptémoslo!” Ellos no presentían [en qué se convertiría].
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Tafsir Muyassar
ولمَّا شاهدته امرأة فرعون ألقى الله محبته في قلبها،
وقالت لفرعون:
هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه; فقد نصيب منه خيرًا أو نتخذه ولدًا، وفرعون وآله لا يدركون أن هلاكهم على يديه.