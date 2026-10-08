Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 88
Al-Qásas
88
28:88
ولا تدع مع الله الاها اخر لا الاه الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ٨٨
وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨
وَلَا
ﱺ
تَدۡعُ
ﱻ
مَعَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
إِلَٰهًا
ﱾ
ءَاخَرَۘ
ﱿﲀ
لَآ
ﲁ
إِلَٰهَ
ﲂ
إِلَّا
ﲃ
هُوَۚ
ﲄﲅ
كُلُّ
ﲆ
شَيۡءٍ
ﲇ
هَالِكٌ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
وَجۡهَهُۥۚ
ﲊﲋ
لَهُ
ﲌ
ٱلۡحُكۡمُ
ﲍ
وَإِلَيۡهِ
ﲎ
تُرۡجَعُونَ
ﲏ
٨٨
ﲐ
No invoques a nada ni nadie junto con Dios. Nadie tiene derecho a ser adorado salvo Él. Todo ha de perecer excepto Su rostro
1
. Suyo es el juicio y ante Él comparecerán.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.