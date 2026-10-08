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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 87
Al-Qásas
87
28:87
ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ٨٧
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٧
وَلَا
ﱧ
يَصُدُّنَّكَ
ﱨ
عَنۡ
ﱩ
ءَايَٰتِ
ﱪ
ٱللَّهِ
ﱫ
بَعۡدَ
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
أُنزِلَتۡ
ﱮ
إِلَيۡكَۖ
ﱯﱰ
وَٱدۡعُ
ﱱ
إِلَىٰ
ﱲ
رَبِّكَۖ
ﱳﱴ
وَلَا
ﱵ
تَكُونَنَّ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﱸ
٨٧
ﱹ
No dejes que te aparten de los preceptos de Dios después de haberte sido revelados. Exhorta [a la gente] a adorar a tu Señor y no seas de los que Le asocian [divinidades en la adoración].
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