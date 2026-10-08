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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 86
Al-Qásas
86
28:86
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ٨٦
وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًۭا لِّلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَمَا
ﱖ
كُنتَ
ﱗ
تَرۡجُوٓاْ
ﱘ
أَن
ﱙ
يُلۡقَىٰٓ
ﱚ
إِلَيۡكَ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱜ
إِلَّا
ﱝ
رَحۡمَةٗ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّكَۖ
ﱠﱡ
فَلَا
ﱢ
تَكُونَنَّ
ﱣ
ظَهِيرٗا
ﱤ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱥ
٨٦
ﱦ
Tú no esperabas que fuera a serte revelado un Libro, pero por misericordia de tu Señor [te reveló el Corán]. No apoyes [contra los creyentes] a aquellos que se niegan a creer.
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