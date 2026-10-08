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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 85
Al-Qásas
85
28:85
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٨٥
إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍۢ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٨٥
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
فَرَضَ
ﱃ
عَلَيۡكَ
ﱄ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱅ
لَرَآدُّكَ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
مَعَادٖۚ
ﱈﱉ
قُل
ﱊ
رَّبِّيٓ
ﱋ
أَعۡلَمُ
ﱌ
مَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﱏ
وَمَنۡ
ﱐ
هُوَ
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٖ
ﱓ
مُّبِينٖ
ﱔ
٨٥
ﱕ
[Oh, Mujámmad,] Quien te ha ordenado el Corán, te hará regresar de la muerte a un lugar establecido [el Día del Juicio]. Diles: “Mi Señor sabe mejor que nadie quién sigue la guía y quién está en un claro desvío”.
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