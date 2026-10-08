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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 83
Al-Qásas
83
28:83
تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ٨٣
تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣
تِلۡكَ
ﲷ
ٱلدَّارُ
ﲸ
ٱلۡأٓخِرَةُ
ﲹ
نَجۡعَلُهَا
ﲺ
لِلَّذِينَ
ﲻ
لَا
ﲼ
يُرِيدُونَ
ﲽ
عُلُوّٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
وَلَا
ﳁ
فَسَادٗاۚ
ﳂﳃ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﳄ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﳅ
٨٣
ﳆ
La morada de la otra vida [en el Paraíso] es para quienes no son soberbios ni siembran la corrupción en la Tierra. ¡Bienaventurados sean los piadosos!
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