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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 82
Al-Qásas
82
28:82
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ٨٢
وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٢
وَأَصۡبَحَ
ﲚ
ٱلَّذِينَ
ﲛ
تَمَنَّوۡاْ
ﲜ
مَكَانَهُۥ
ﲝ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲞ
يَقُولُونَ
ﲟ
وَيۡكَأَنَّ
ﲠ
ٱللَّهَ
ﲡ
يَبۡسُطُ
ﲢ
ٱلرِّزۡقَ
ﲣ
لِمَن
ﲤ
يَشَآءُ
ﲥ
مِنۡ
ﲦ
عِبَادِهِۦ
ﲧ
وَيَقۡدِرُۖ
ﲨﲩ
لَوۡلَآ
ﲪ
أَن
ﲫ
مَّنَّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
عَلَيۡنَا
ﲮ
لَخَسَفَ
ﲯ
بِنَاۖ
ﲰﲱ
وَيۡكَأَنَّهُۥ
ﲲ
لَا
ﲳ
يُفۡلِحُ
ﲴ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﲵ
٨٢
ﲶ
Quienes antes habían deseado estar en su lugar comenzaron a decir: “Dios le concede un sustento abundante a quien quiere y se lo restringe [a quien Él quiere] de Sus siervos. De no haber sido porque Dios nos agració con Su misericordia, nos hubiera tragado la tierra también a nosotros. Es muy cierto que quienes niegan la verdad nunca prosperan”.
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