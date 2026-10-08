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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 81
Al-Qásas
81
28:81
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فية ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٨١
فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍۢ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ٨١
فَخَسَفۡنَا
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
وَبِدَارِهِ
ﲊ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
لَهُۥ
ﲎ
مِن
ﲏ
فِئَةٖ
ﲐ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
وَمَا
ﲕ
كَانَ
ﲖ
مِنَ
ﲗ
ٱلۡمُنتَصِرِينَ
ﲘ
٨١
ﲙ
Hice que la tierra se tragara a Qarún y a su palacio, y no hubo nadie que pudiera socorrerlo, ni siquiera pudo salvarse a sí mismo.
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