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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 80
Al-Qásas
80
28:80
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ٨٠
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ٨٠
وَقَالَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
أُوتُواْ
ﱸ
ٱلۡعِلۡمَ
ﱹ
وَيۡلَكُمۡ
ﱺ
ثَوَابُ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
خَيۡرٞ
ﱽ
لِّمَنۡ
ﱾ
ءَامَنَ
ﱿ
وَعَمِلَ
ﲀ
صَٰلِحٗاۚ
ﲁﲂ
وَلَا
ﲃ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﲆ
٨٠
ﲇ
Pero quienes fueron agraciados con el conocimiento dijeron: “¡Ay de ustedes! La recompensa de Dios para quien crea y haga obras de bien es superior, pero no la consiguen sino los que son pacientes”.
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