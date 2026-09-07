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Tafsir: Al-Qásas 28:8
Al-Qásas
8
28:8
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ
ﱧ
ءَالُ
ﱨ
فِرۡعَوۡنَ
ﱩ
لِيَكُونَ
ﱪ
لَهُمۡ
ﱫ
عَدُوّٗا
ﱬ
وَحَزَنًاۗ
ﱭﱮ
إِنَّ
ﱯ
فِرۡعَوۡنَ
ﱰ
وَهَٰمَٰنَ
ﱱ
وَجُنُودَهُمَا
ﱲ
كَانُواْ
ﱳ
خَٰطِـِٔينَ
ﱴ
٨
ﱵ
Lo recogió la gente del Faraón para que [sin saberlo] se convirtiera en su enemigo y la causa de su pesar. El Faraón, Hamán y sus huestes eran pecadores.
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