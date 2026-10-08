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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qásas Ayah 79
Al-Qásas
79
28:79
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم ٧٩
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٧٩
فَخَرَجَ
ﱠ
عَلَىٰ
ﱡ
قَوۡمِهِۦ
ﱢ
فِي
ﱣ
زِينَتِهِۦۖ
ﱤﱥ
قَالَ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
يُرِيدُونَ
ﱨ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱩ
ٱلدُّنۡيَا
ﱪ
يَٰلَيۡتَ
ﱫ
لَنَا
ﱬ
مِثۡلَ
ﱭ
مَآ
ﱮ
أُوتِيَ
ﱯ
قَٰرُونُ
ﱰ
إِنَّهُۥ
ﱱ
لَذُو
ﱲ
حَظٍّ
ﱳ
عَظِيمٖ
ﱴ
٧٩
ﱵ
[Cierto día, Qarún] se presentó ante su pueblo con todo su lujo, y quienes amaban la vida mundanal exclamaron: “¡Ojalá tuviéramos lo mismo que. Qarún! Él tuvo mucha suerte”.
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