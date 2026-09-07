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Tafsir: Al-Qásas 28:7
Al-Qásas
7
28:7
واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱎ
إِلَىٰٓ
ﱏ
أُمِّ
ﱐ
مُوسَىٰٓ
ﱑ
أَنۡ
ﱒ
أَرۡضِعِيهِۖ
ﱓﱔ
فَإِذَا
ﱕ
خِفۡتِ
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
فَأَلۡقِيهِ
ﱘ
فِي
ﱙ
ٱلۡيَمِّ
ﱚ
وَلَا
ﱛ
تَخَافِي
ﱜ
وَلَا
ﱝ
تَحۡزَنِيٓۖ
ﱞﱟ
إِنَّا
ﱠ
رَآدُّوهُ
ﱡ
إِلَيۡكِ
ﱢ
وَجَاعِلُوهُ
ﱣ
مِنَ
ﱤ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱥ
٧
ﱦ
Inspiré a la madre de Moisés: “Amamántalo, y cuando temas por él déjalo [en un cesto de mimbre] en el río. No temas ni te entristezcas, porque te lo devolveré y lo haré un Mensajero”.
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