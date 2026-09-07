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Tafsir: Al-Qásas 28:6
Al-Qásas
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
ﱁ
لَهُمۡ
ﱂ
فِي
ﱃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱄ
وَنُرِيَ
ﱅ
فِرۡعَوۡنَ
ﱆ
وَهَٰمَٰنَ
ﱇ
وَجُنُودَهُمَا
ﱈ
مِنۡهُم
ﱉ
مَّا
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَحۡذَرُونَ
ﱌ
٦
ﱍ
dándoles poder sobre la tierra[1], y hacer que el Faraón, Hamán y sus huestes vieran [hecho realidad] lo que temían.
1
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