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Tafsir: Al-Qásas 28:6
Al-Qásas
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
ﱁ
لَهُمۡ
ﱂ
فِي
ﱃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱄ
وَنُرِيَ
ﱅ
فِرۡعَوۡنَ
ﱆ
وَهَٰمَٰنَ
ﱇ
وَجُنُودَهُمَا
ﱈ
مِنۡهُم
ﱉ
مَّا
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَحۡذَرُونَ
ﱌ
٦
ﱍ
dándoles poder sobre la tierra[1], y hacer que el Faraón, Hamán y sus huestes vieran [hecho realidad] lo que temían.
1
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العربية
Tafsir Muyassar
ونمكن لهم في الأرض، ونجعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة المستضعفة ما كانوا يخافونه مِن هلاكهم وذهاب ملكهم، وإخراجهم من ديارهم على يد مولود من بني إسرائيل.