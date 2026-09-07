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Tafsir: Al-Qásas 28:5
Al-Qásas
5
28:5
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايمة ونجعلهم الوارثين ٥
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًۭ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٥
وَنُرِيدُ
ﲳ
أَن
ﲴ
نَّمُنَّ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱلَّذِينَ
ﲷ
ٱسۡتُضۡعِفُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
وَنَجۡعَلَهُمۡ
ﲻ
أَئِمَّةٗ
ﲼ
وَنَجۡعَلَهُمُ
ﲽ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲾ
٥
ﲿ
Quise agraciar a quienes habían sido esclavizados en la Tierra, y convertirlos en líderes ejemplares y en herederos,
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Tafsir Muyassar
ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض، ونجعلهم قادةً في الخير ودعاةً إليه، ونجعلهم يرثون الأرض بعد هلاك فرعون وقومه.