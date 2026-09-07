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Tafsir: Al-Qásas 28:4
Al-Qásas
4
28:4
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ٤
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةًۭ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤
إِنَّ
ﲞ
فِرۡعَوۡنَ
ﲟ
عَلَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲢ
وَجَعَلَ
ﲣ
أَهۡلَهَا
ﲤ
شِيَعٗا
ﲥ
يَسۡتَضۡعِفُ
ﲦ
طَآئِفَةٗ
ﲧ
مِّنۡهُمۡ
ﲨ
يُذَبِّحُ
ﲩ
أَبۡنَآءَهُمۡ
ﲪ
وَيَسۡتَحۡيِۦ
ﲫ
نِسَآءَهُمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّهُۥ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
مِنَ
ﲰ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﲱ
٤
ﲲ
El Faraón fue un tirano en la Tierra. Dividió a sus habitantes en clases y esclavizó a un grupo de ellos[1], a cuyos hijos varones degolló, dejando con vida a las mujeres [para la servidumbre]. Sembró la corrupción.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakika Fir’awn alifanya kiburi na akapita mipaka katika nchi, akawafanya watu wake kuwa ni makundi tafauti-tafauti, akawa analinyongesha kundi moja ya hayo, nalo ni lile la Wana wa Isrāīl, akawa anawaua watoto wao wa kiume na anawabakisha wanawake wao kwa kutumika na kudharauliwa, Hakika yeye alikuwa ni miongoni mwa waharibifu katika ardhi.