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Tafsir: Al-Qásas 28:33
Al-Qásas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
ﲦ
رَبِّ
ﲧ
إِنِّي
ﲨ
قَتَلۡتُ
ﲩ
مِنۡهُمۡ
ﲪ
نَفۡسٗا
ﲫ
فَأَخَافُ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَقۡتُلُونِ
ﲮ
٣٣
ﲯ
Dijo [Moisés]: “¡Señor mío! He matado a un hombre de los suyos y temo que me ejecuten.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akasema, «Mola wangu! Mimi nimemuua mtu wa jamii ya Fir’awn, basi naogopa wasije wakaniua.