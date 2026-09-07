Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qásas 28:33
Al-Qásas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
ﲦ
رَبِّ
ﲧ
إِنِّي
ﲨ
قَتَلۡتُ
ﲩ
مِنۡهُمۡ
ﲪ
نَفۡسٗا
ﲫ
فَأَخَافُ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَقۡتُلُونِ
ﲮ
٣٣
ﲯ
Dijo [Moisés]: “¡Señor mío! He matado a un hombre de los suyos y temo que me ejecuten.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وهنا تذكر موسى ما كان بينه وبين فرعون وقومه من عداوة ، فقال : ( رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ) إذا ذهبت إليهم بهذه الآيات . وهو عليه السلام - لا يقول ذلك ، هروبا من تبليغ رسالة الله - تعالى - وإنما ليستعين برعايته - عز وجل - وبحفظه . عندما يذهب إلى هؤلاء الأقوام الفاسقين .